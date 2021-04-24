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الإثنين المخرج محمد دنيا في نجوم رمضان على نايل لايف

السبت 24/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل المخرج الكبير محمد دنيا ضيفا الاثنين 1صباحا في برنامج نجوم رمضان في ثاني حلقاته على شاشة نايل لايف ويتحدث عن أعماله في شهر رمضان وعمله بالفوازير مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد في فوازير الف ليلة وليلة كما يتحدث عن أعماله في برامج المنوعات والسهرات التليفزيونية والبرامج الرمضانية وعمله مع المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي في مسلسل ضمير أبلة حكمت.


البرنامج إعداد ولاء شعراوي إخراج شريف عبد الهادي تقديم مصطفي كفافي.


يذكر أن المخرج الكبير الأستاذ محمد دنيا أحد أهم مخرجي التليفزيون المصري ونال العديد من الجوائز
منها جائزة الإبداع عن مسلسل غنوة وحدوتة وجائزة الدراما الإستعراضية عن برنامج كان زمان.

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