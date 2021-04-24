أحداث وتفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 12





مسلسل ضل راجل الحلقة 12 .. اشتعلت المنافسة بين الأعمال الدرلامية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها العمال الدرامي الذي يقدمه النجم ياسرجلال.





مسلسل ضل راجل الحلقة 12





وتصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 12 تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت، عقب اشتعال الأحداث وظهور تفاصيل جديدة في قضية حمل "شهد".





أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 12





وبدأت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 12 بمشاهد "فلاش باك" حول تعارف شهد –على سليم والوقوع في حبه حتى عرض عليها الزواج عرفيًا بحجة أن ظروفه فى هذا الوقت لا تسمح له بمقابلة أبيها، وأمه تريد زواجه من غادة لوجود مصالح بينهما.





تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 12





وتناولت تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 12 رفض شهد الزواج عرفيا، إلا أنهها ومع الإصرار وافقت، لتنتقل الأحداث إلى ذهاب ياسر جلال لنادين وأمها.





مفاجأة في مسلسل ضل راجل الحلقة 12





وأخبر جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 12 أنه سيقدم بلاغًا بورقة الزواج العرفى بين ابنته شهد والشاب سليم، للتحقيق معه وكل أصدقائه الذين ساعدوه على هذا الجرم فى حق ابنته.





مسلسل ضل راجل الحلقة 12 والبحث عن الانتقام





كما تضمن مسلسل ضل راجل الحلقة 12 ذهاب الطبيبة نور اللبنانية إلى الضابط من أجل إيفاده بالمعلومات الجديدة لديها بالمعلومات الجديدة لديها حول واقعة شهد وتخبره بأنها متزوجة .





لقاء ياسر جلال بوالد غادة في الحلقة 12





كما التقى ياسر جلال بوالد غادة، فيهدده بأنه يمكنه إيذاءه إذا لم يخرج من بيته فورًا كما أنه سيمحيه من على وش الأرض إن حاول أن يأتي باسم ابنته في القضية، ضمن مسلسل ضل راجل الحلقة 12.

مواعيد عرض مسسلسل ضل راجل





ويعرض مسلسل "ضل راجل" يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل.



