موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 13 والقنوات الناقلة





مسلسل ضل راجل الحلقة 13.. تألق النجم ياسر جلال في أحداث العمل الدرامي الجديد له والذي يشارك به في رمضان 2021، ويخوض سباقه بقوة، بين الكثير من الأعمال.





مسلسل ضل راجل الحلقة 13





ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 13 بعدما اشتعلت الأحداث في ظل إصرار ياسر جلال في الانتقام وأخذ حق ابنته.





أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 13





ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 13 تفاصيلاً جديدة وشيقة تهم المتابعين المحبين للنجم ياسر جلال والمتابعين لهذا العمل الدرامي الاجتماعي.









ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة "الفجر الإلكترونية" مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 13 والقنوات الناقلة في السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 13 والقنوات





ويعرض مسلسل "ضل راجل" يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل.



