القضاء الاداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف مرور الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة الزمالك



قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى وقف قرار إنشاء المرحلة الثالثة لمترو الانفاق.



أقام الدعوى المحامي إبراهيم عبد العزيز المحامي، وكيلًا عن محمد أدهم أبو العنين، أحد سكان الزمالك وحملت رقم ٥٥٩٨٩ لسنة ٦٨ قضائية، واختصمت كلٍ من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهبئة القومية للانفاق.



وذكرت الدعوى أن خط المترو فى المرحلة الثالثة جاء ليقطع منطقة الزمالك وهي من المناطق ذات التربة الضعيفة والتي ينتج عنها تصدع المنازل وهدمها، مضيفة أن هناك دراسات مقدمة من شركة جايكا اليابانية تتضمن تحويل مسار المترو فى الخط الثالث الذى يصل إلى الكيت كات ويبدأ من الاسعاف لتحويل مساره بعيدا عن منطقة الزمالك.







