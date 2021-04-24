Advertisements

8 مايو .. الحكم فى دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع سكني عمراني على جزيرة الوراق

السبت 24/أبريل/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سيد مخلوف حسانين وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، للحكم بجلسة 8 مايو المقبل.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46467 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.


وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.


كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.


أخبار تهمك

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ ساعة و 24 دقيقة

ورطة الجنوب إفريقي.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 20 ساعة

خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

04:37 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

02:27 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر