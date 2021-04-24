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نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة

السبت 24/أبريل/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قاد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حي مصر الجديدة، بحضور رئيس الحي العميد حسن صفوت.


أوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الحملة شملت المرور على، مناطق (روكسي والسلحدار والكوربة)، وذلك استجابة لشكاوى بعض المواطنين.


يأتي ذلك، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باستمرار شن الحملات اليومية على فترات الصباح والمساء في جميع الأحياء، وإعادة الانضباط للشوارع في شهر رمضان، لمنع أي إشغالات أو كثافات مرورية.


نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وضبط الشوارع في مصر الجديدة

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