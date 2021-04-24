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تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو

السبت 24/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نظمت منطقة الدقهلية للجودو اليوم احتفالية بنادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة لتكريم ١٥٠ لاعب ولاعبه من ابطال المنطقة فى الجودو على مستوى الجمهورية والعرب بمختلف الاعمار.


تم التكريم بحضور المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو والنائب طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشباب بالمجلس ورئيس نادى جزيرة الورد والعميد عادل الهلالى رئيس منطقة الدقهلية وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد رمضان مدير الادارة العامه للرياضة
والدكتور احمد الفرارجى مدير ادارة الهيئات والمقدم محمود مهنا والدكتور احمد عبد المولى ومصطفى المهدى اعضاء مجلس ادارة المنطقة وعبد العظيم عبد الرازق المدير التنفيذى للمنطقة وفتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفنى للمنتخبات القومية لكمال الأجسام ومدير عام نادى الناصرية والمحاسب ايهاب فوده رئيس نادى الحوار والمحاسب جلال غازى رئيس مجلس ادارة استاد المنصورة واللواء محمد الصاوى نائب رئيس مجلس ادارة نادى الامن المركزى ورؤساء الاندية المختلفه بنطاق المحافظه.

تم منح الابطال المكرمين شهادات تقدير ودروع ومكافآت ماديه تشجيعا ليهم على رفع إسم منطقة الدقهلية عاليا سواء على مستوى الجمهورية أو الوطن العربى.

كما تم منح دروع تكريم من المنطقة للضيوف المشاركين فى الاحتفال وكذا الجهاز الفنى للمنطقة والمدير الفنى بكل نادى.

ومن ناحيته قال النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد ان تكريم اللاعبين يأتي في اطار سياسة النادي في تنمية الوعي الثقافي لأبناءنا والحرص الدائم علي رفع معنويات اللاعبين من ابناءنا ودفع مسيرتهم ونشر ثقافة الوعي الرياضي الذي يعد صمام الامان وخط الدفاع الأول لحماية شبابنا من اي عبث بأفكارهم او محاولة جذبهم الي سلوكيات خاطئة او افكار هدامه
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو
تكريم 150 لاعب ولاعبة بالدقهلية من أبطال الجمهورية والعرب فى الجودو

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