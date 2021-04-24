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الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية

السبت 24/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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اعلنت الادارة المركزية لري القليوبية عن تأهيل ترعة كشمير اليمني زمام هندسة ري شبرا تفتيش ري قبلي القليوبية وتأهيل ترعة الشغانبه زمام هندسة ري غرب بلبيس تفتيش رى شرق القليوبية وتأهيل ترعة أم الفئران زمام هندسة ري شبرا تفتيش ري قبلي القليوبية بالاضافة الي تأهيل ترعة القشيش زمام هندسة ري قليوب تفتيش ري قبلي القليوبية وترعه ج اليمني للبحر الخليلى زمام هندسة ري شبين القناطر تفتيش ري شرق القليوبية.

وقالت - وزارة الموارد المائية والري في بيان لها - إنه جاري تأهيل ترعتي "جنابية الترعة - ساحل كومير" بهندسة بإسنا بمحافظة الأقصر بالإضافة إلى ترعة دلاص الشرقية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف زمام الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بمحافظة ببنى سويف.

وتابعت الوزارة أنه جاري تبطين ميول مصرف تل الحبوة الرئيسي أمام محطة رفع تل الحبوة زمام الادارة العامة للموارد المائية والري بالسر والقوارير والمناطق البديلة قطاع شمال سيناء بالإضافة إلى تطوير حديقة البحيرة وتطوير سور حديقة النيل وتطهيرات فرع رشيد وأعمال الورش واعمال نظافه الشوارع وذلك ضمن الأعمال الجارية اليوم السبت بإدارة ري قناطر الدلتا.
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية
الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية

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وزارة الري تأهيل الترع

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