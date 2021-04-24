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مرصد مكافحة التطرف بالأزهر: المساواة والمواطنة ضرب للخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال حمادة شعبان، عضو مرصد مكافحة التطرف في الأزهر الشريف، إن المرصد يعمل على مكافحة الفكر المتطرف من ناحية، كما يقوم بمتابعة أحوال الإسلام والمسلمين في العالم سواء ما يتعلق بقضية اللاجئين والاسلاموفوبيا واليمين المتطرف.

وأضاف "شعبان" في حواره ببرنامج "رسائل رمضانية" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن الأزهر يقوم بعدد من الأنشطة في سبيل مكافحة الفكر المتطرف لدى بعض التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش الذي يكاد يكون يكفر أي إنسان طالما لا يتبع نفس فكره ويقوم بتكفير أي تنظيم ينشق عنه فالتكفير حتى فيما بينهم وبين بعض.

وأشار إلى أن اليمين المتطرف يفرق بين الناس على أسس غريبة منها على سبيل المثال محل الميلاد مثل هذا المجتمع الذي يفرق لا يعرف شيئًا عن قيمة المساواة أو المواطنة والتي لو تم ترسيخها ستكون ضربة في مقتل للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وأكد أن القيم الأخلاقية هي الميزان والمعيار في أي مجتمع من خلال مجموعة من المعايير أو الأحكام التي توجه الفرد أو تحكم سلوكه، لافتًا إلى أن الإنسان عرف القيم الأخلاقية والإنسانية قبل معرفته بالقيم الدينية، وتحقيق المساواة والحوار والمواطنة في كل المجتمعات رواية مضادة للخطاب الإعلامي والإفتائي لهذه التنظيمات المتطرفة، محذرًا من مصطلح الأقلية ومن استخدامه لأن فيها ضرب لقيمة المواطنة.

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