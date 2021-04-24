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رامز جلال ساخرا من معتصم النهار : "واقع في لبن بودرة"
السبت 24/أبريل/2021 - 06:55 م
أية عبدالعزيز
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سخر الفنان رامز جلال من النجم معتصم النهار خلال أحداث حلقه اليوم بسبب ملابسه قائلا:"اي البياض ده ، ده واقع في لبن بودره " حيث لانه ظهر بتيشيرت أبيض.
ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
يذكر أن اخر اعمال معتصم النهار هو مسلسل " أسود فاتح" بطوله هيفاء وهبي، نانسي عبد الفتاح،احمد فهمي، معتصم النهار، روجينا، رانيا المنصور، شريف سلامه ، إخراج كريم العدل.
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