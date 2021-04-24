محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه





وهاجم عدد كبير من الجمهور الفنان محمد رمضان عقب منشوره عن الطيار أشرف أبو اليسر عقب وفاته حيث كانت أبرز التعليقات: "حسبي الله ونعم والوكيل" مما جعله يغلق التعليقات على هذا المنشور.





يذكر أن الطيار أشرف أبو اليسر قد توفى صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

أغلق الفنان محمد رمضان التعليقات على منشور النعي الذي شاركه عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".