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رفض دعوي «وقف نقل تماثيل الكباش» لتزيين ميدان التحرير

السبت 24/أبريل/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض الدعوي المطالبة بوقف نقل ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر بغرض استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

جاء في الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري، أن هناك خطورة كبيرة في نقل هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطلبت الدعوى قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي، أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدعوى أن نصوص الدستور والقانون، وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

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