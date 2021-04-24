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رفض دعوي «وقف نقل تماثيل الكباش» لتزيين ميدان التحرير
السبت 24/أبريل/2021 - 07:10 م
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض الدعوي المطالبة بوقف نقل ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر بغرض استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
جاء في الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري، أن هناك خطورة كبيرة في نقل هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.
وطلبت الدعوى قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي، أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدعوى أن نصوص الدستور والقانون، وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
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