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"ضرب نجل شقيقه بكوب الشاي".. اعترافات مثيرة للمتهم بالقتل في الوراق

السبت 24/أبريل/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقان في مقهي بالوراق، نتيجة مشاجرة بين الطرفين، واعترف أحد المتهمين ويدعى (سامح.ع) في عقده الثالث من العمر ويعمل سائق، أن شقيقه الأكبر يعمل بالمقهي الخاص بهم وبرفقته نجله الأصغر، اتصل به هو وشقيقه الآخر لمشاجرة بينهم وبين المجني عليه.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه ذهب على الفور، لملاحقته، فوجد نجل شقيقه مصاب بالرأس إثر ضرب المجني عليه بكوب على رأسه، نتيجة مشاهدة الطفل لبيعه للمخدرات في المقهى، فحدث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، على إثرها قام المجني عليه بضربه بفرد خرطوش فأصيب في قدميه بطلقتين، وأثناء المشاجرة طعن المجني عليه بسلاح أبيض (سكين)، حتى سقط على الأرض، ونقل إلى المستشفى فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين يدعوا (أحمد.ع، سامح.ع) في عقدهما الثالث من العمر، والمجني عليه يدعى (مصطفى) في عقده الثالث من العمر، ففي يوم الواقعة كان المجني عليه جالسًا على المقهي الخاص بهما، ونشب خلاف بينه وبين نجل شقيق المتهمين، بسبب أن الطفل شاهد المجني عليه يبيع مخدر الحشيش على المقهي، فذهب الطفل لمعاتبته فأثناء ذلك ضربة بكوب الشاي على رأسه، فتدخل والده وقام بالاتصال بأشقائه المتهمين لملاحقته.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين شقيقين مع المجني عليه.

تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات من القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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