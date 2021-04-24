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هل يجوز إفطار الطلاب في رمضان؟ .. المفتي يجيب

السبت 24/أبريل/2021 - 07:34 م
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز للطلاب المكلفين، الإفطار في شهر رمضان وفق حالات محددة، موضحا: " أنه يجوز إفطار الطلاب المكلفين، الإفطار في شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على ظنهم ذلك بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي ولم يكن لهم بد من الاستمرار في الدراسة، أو المذاكرة، أو أداء الامتحان في رمضان، بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم التي لا بد لهم منها".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أنه يجوز لهؤلاء الطلاب الفطر في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر، بحيث ينوون الصيام ولا يفطرون إلا إذا وقع الضرر الذي يمنع من التحصيل أو الامتحان كالإغماء مثلًا أو غيره.

وكشف شوقي علام عن أن كل إنسان مكلف حسيب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.

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