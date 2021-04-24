المفتي يوضح حكم إفطار المسافر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز الفطر لمن يسافر مسافة تزيد على مسافة القصر، وهي ما يزيد على 85 كيلو مترا.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن الإجازة يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر لمن يسافر مسافة تزيد على مسافة القصر، وهي ما يزيد على 85 كيلو مترا بغض النظر عن الوسيلة، فالعبرة بقطع المسافات وليس الوسيلة المستخدمة.



وكشف شوقي علام عن أن كل إنسان مكلف حسيب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.

