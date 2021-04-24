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رميا لعبة نارية في وجهه.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات فيديو التيك توك

السبت 24/أبريل/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من سائق، نجله "طالب"، مقيمين بدائرة المركز، بتضرر الأول من طالبين، مقيمين بذات العنوان.

لقيامهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحدهم بإلقاء لعبة نارية في وجه نجله دون حدوث ثمة إصابات حال تواجده بأحد مراكز الشباب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد المزاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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