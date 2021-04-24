بكورس أونلاين والدفع "كاش".. "الفجر" تخترق سوق الجواري على الإنترنت

شبكة من الملتحين الجدد لاستقطاب الأرامل والمطلقات وإيقاعهن في مصيدة التعدد

جروب للمسلمين حول العالم.. استقدام أجنبيات من الخارج وتزويج أخريات بالداخل.. ورجال يطلبون نساء "الشيشان"

مسؤولو الجروب يطلقون على أنفسهم "مُعددين" لكن كل منهم يكتفي بزوجة واحده

زوجة أحدهم تروج للتعدد في حلقات القرآن.. وتغرس في الأطفال بالحضانات "حب التعدد في الصغر"

قدوتهم مشاهير السلفية "الحويني ويعقوب والعدوي".. وضرب المثل بالتعدد الأفريقي

كورسات أونلاين.. والدفع بتحويل المبلغ عن طريق الـ" كاش"

أحد جيران الشيخ طارق: يتربح من الدعوة.. و"العاملين عليها" كلمة السر وراء ثرائه

انتقلت فكرة مكاتب الزواج من الواقع إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع تزايد الاقبال عليها، فتصل إعلانات الجروبات والصفحات لكل شخص ممسكًا بيده هاتفًا محمولًا، وهو ما حدث حينما قابلنا أحد الجروبات المختصة بزواج الملتزمين والملتزمات حول العالم، والذي ينضم له ما يقرب من أربعين ألف متابع، أغلبهم من ذوي التوجه الديني السلفي.

-جروب مثير للشكوك!

في البداية كنا نظن أنه كباقي الجروبات التي تعمل على توفيق الطرفين، لكنه يختص فقط بالملتزمين دينيًا، لكن بالبحث في الجروب وجدنا بعض المنشورات المثيرة للشكوك ما بين أفكار يتم الترويج لها، وكذلك المتفاعلين معها الذين يتعاملون مع طلبات النساء للزواج بأنهن جواري يتم المن عليهم وزواجهن لاحتياجهن للرجل، فكل منهم يستعرض قدرته المالية والجسدية خلال التعليقات.

فأغلب طلبات الزواج من النساء والتعليقات أغلبها لرجال يرغبون في التعدد، ليستعرض كل منهم إمكاناته التي تسمح له بالتعدد سواء كانت تلك الإمكانات مادية أو صحية، إضافة إلى طلبات زواج الأجنبيات معظمهن من "فرنسا، تركيا، إيطاليا، روسيا، المغرب"، والمثير بالنسبة لنا أنه خلال يومين على الأكثر يعلن عن توفيقهن مع أزواج مصريين على طريقة التعدد.

أكثر ما لفت نظرنا في الجروب هو منشورات المسؤولين عنه "طارق. أ" و"أحمد.م" التي تدعو إلى التعدد في الزواج، والترويج إلى أنه حق للرجل وبمثابة نجاة للمرأة خاصة المطلقة أو الأرملة، وكذلك تواجد منشورات كثيرة لإعلانات زواج بأجنبيات سواء كن داخل مصر أو خارجها، وهو ما أثار اهتمامنا بالبحث عن ما وراء هذا الجروب، لتبدأ "الفجر" خوض مغامرتها بالتواصل مع أحد المسؤولين عن الجروب.

إباحة للزواج العرفي

تواصلت مع الشيخ طارق عبر رسائل فيسبوك، طلبت منه استشارته في أمر ضروري ليرسل لي رقم هاتفه الشخصي، ولأني وجدت أن هناك اهتمام بطلبات السيدات الراغبات بالزواج من الأرامل والمطلقات، أقنعته بأني أرملة لدي طفلة صغيرة وأرغب بالزواج لكن أهل زوجي المتوفى يهددوني بحرماني من ابنتي، حال زواجي، فوجدته يوجه لي أسئلة حول أسرتي قائلًا: "بالبلدي ضهرك مين؟"، فأجابته أني أعيش مع والدتي فقط، لأفاجأ بأنه يبيح لي الزواج وتخطي تلك العقبة عن طريق الزواج دون توثيق العقد بشكل رسمي "أي زواج عرفي"، قائلًا: "في زواج شرعي هتتعملك قسيمة لكن دون توثيقها بالمحكمة.. انتي بني آدمة ومحتاجة تتزوجي ولكي احتياجاتك".

وطلب إرسال البيانات الخاصة بي على تطبيق الواتس آب، ليتثنى له ايجاد شخص مناسب لظروفي، فور أن رسلت له بيانات لشخصية وهمية فوجدته يرد بإرسال استمارة ويطلب ملئها، الاستمارة عبارة عن بيانات عامة مثل الاسم والسن والبلد والمواظبة على الصلاة وحفظ القرآن، إضافة إلى سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام من عدمه، ومواصفات الشريك المرغوب فيه.

وحينما أرسلت البيانات رد باستمارة أخرى ليعتذر بأن الاستمارة السابقة غير كافية وأن الأخيرة بها بيانات أخرى سيحتاجها، فكان البيان المختلف هو وجود سؤال عن قبول التعدد أو رفضه!، فملأتها مرة أخرى برفض التعدد.

محاولات الإقناع بالتعدد

وحينما أكدت عليه أني أرسلت البيانات كاملة، وجدته يرسل لي رابطًا ليطلب مني الدخول عليه وسماعه، فوجدت أنه فيديو مصور له بعنوان "نصيحة لكي أختي من أرض الواقع هل التعدد أنسب لظروفي؟"، والذي يوجه فيه نصائح يقنع بها النساء بقبول التعدد، وفقًا لما يمليه الشرع.

كان حديثه عن الشرع ظاهريًا بينما وجدناه يتحدث من وجهة نظره الشخصية بأن التعدد هو الأنسب لأي امرأة مطلقة أو أرملة، لأنها حال قبولها التعدد ستجمع بين رجل يلبي احتياجاتها كامرأة يلتقيها أيام معينة، وفي الأيام الأخرى حينما يذهب لزوجته الأخرى تستطيع أن تلتفت إلى أبنائها من زوجها السابق وتهتم بهم.

وهنا وجدت أنه يبدأ محاولات استقطابي وايقاعي في فخ التعدد، لكني أظهرت أنني أرفض تلك الفكرة بحجة أن الرجال لا يستطيعون أن يعدلوا بين زوجاتهم، ليتثنى لي التأكد من تعمده استقطابي عبر استمرار محاولاته، وبالفعل استمر بمحاولات اقناعي ودخلنا في نقاش حول التعدد.

فقال: "لو ربنا يعلم أن الرجال لا يصلحون للتعدد ما شرعه الله إلا في هذا الزمان"، ومع استمرار محاولاته أظهرت له أني بدأت أقتنع بحديثه وأني وثقت فيه حتى يتحدث معي هو أيضًا باستفاضة.

وجدته يتصل بي بعد ساعات معدودة، ويقول لي إنه وجد أخ مناسب لظروفي، ذلك على الرغم من شكوى المتفاعلون على الجروب من عدم رد المسؤولين على طلباتهم بالزواج، وكان حديثه غير واضحًا بأنه شخص مطلق أم مازالت زوجته على ذمته، فقال هو شخص أعرفه شخصيًا صديق تاجر ملابس عمره 32 عام والأمور بينه وزوجته غير مستقرة على وشك الطلاق، ليسألني هل لو تم الطلاق يمكن أن أقبل زواجه خاصة وأنه لديه طفلتين.

وتناقض حديثه مرة أخرى قائلًا: "هو العريس عايزها على ذمته علشان تربي الأطفال لكن لا يوجد وثاق بينهم"، حينها سألته هل سيتزوجني عليها أم أنه سيطلقها، فعلى الرغم من تأكيده أنه سيطلقها قال لي إنه قد يضطر لابقائها على ذمته لأكون زوجة ثانية، فرديت عليه بأني سأفكر في الأمر لأني أخشى من عدم الاستقرار.

بعدها بوقت قليل أرسل لي ليسألني عن قراري بطريقة بها إلحاح ومحاولات بإقناعي بالتعدد وأنه الأصلح لظروفي، ورديت عليه لأؤكد له أن حديثه أقنعني لنتفق ليلح علي بالإسراع في عقد رؤية شرعية، خاصة وأني كنت قولت له أني منتقبة، ليتفق معي أن تكون في اليوم التالي، في المسجد الخاص به بمنطقة عزبة النخل عقب صلاة العصر.

مع صباح اليوم التالي ظل يلح باتصالاته للتأكيد على الموعد، قبل التوجه له اضطررت ارتداء نقاب حتى أظهر بالصورة التي وصفتها له، خاصة وأنه يهتم بتزويج الملتزمات والمطلقات والأرامل، وظل يتصل بي أكثر من مرة طوال فترة ذهابي له.

استقليت "توك توك" فهو وسيلة المواصلات الوحيدة بالمنطقة، ووصلت إلى المكان المتفق عليه وهو مسجد معروف بمنطقة عزبة النخل، وهو مسجد كبير مواجه لمنزله ومحل يمتلكه خاص ببيع البويات، ففور أن وصلت وجدت شخصًا ملتحيًا يتوجه نحوي مرتديًا بنطالون وتي شيرت يبدو أنها ملابس العمل فكانت ملطخة بألوان البويات.

توجه إلي ورحب بي مسرعًا إلى البوابة الموجودة إلى جانب المسجد، وهو يشبه مدخل منزل، لكن هناك لافتة معلقة باسم جمعية لتحفيظ القرآن، صعدت السلالم ثلاث أدوار منهم ما هو مخصص لحلقات تحفيظ القرآن وحضانة للأطفال، وفي الدور الرابع "سطوح" أرضيته بالسيراميك توجد فيه غرفة كبيرة داخلها أخرى صغيرة وهي المكان الذي توجهنا نحوه.





فور أن دخلت من الباب وجدت في الواجهة مكتب مرصوص عليه رزم من النقود الورقية، وكان يجلس شخص ضخم البنيان بجسم رياضي، مرتديًا تي شيرت وبنطالون جينز، وجهني للدخول بالغرفة الأخرى التي يوجد بها مقاعد، وحامل للكاميرا فيبدو أنه المكان المخصص للقاء العرسان، وكذلك تصوير حلقات فيديوهاته الدعوية، التي ينشر من خلالها للتعدد.

طلب من الشخص الموجود بالخارج أن يدخل للجلوس معي، فهو العريس الذي عرفنا به أنه "محمود" صديقه، منذ خمسة عشر عام، في محاولة للتأكيد على أنه شخص موثوق فيه، واستأذنا أن نجلس معا ونتعارف، والذي علل اتخاذه قرار الزواج الثاني بأنه يمر بمشاكل مع زوجته الأولى لكنه لا ينوي الطلاق، بسبب وجود ثلاث بنات من زوجته الأولى.

وأشار إلى أنه كان قد طلب من الشيخ طارق أن يبحث له عن زوجة منذ ما يقرب من عام ولكنه لم يجد المواصفات التي يحتاجها، وبسؤاله ما تلك المواصفات، قال إنه يرغب أن يتزوج من أرملة تربي طفل يتيم حتى ينال ثواب تربية يتيم، مستعرضًا ثرائه في محاولة لإغرائي بقوله أنه ثري ولديه عدد من أفرع محلات الملابس الكبرى، ولديه منزل في منطقة الهرم وسيارة.





متخصصون في جلب الأجنبيات!

وحول لجؤه للزواج عن طريق الجروب الخاص بشيخ طارق، أوضح أنه جروب كبير للزواج لمن هم داخل مصر وخارجها، مشيرًا بأصبعه نحو أحد الأشخاص خارج الغرفة، وقال "أحمد.م" أصبح متخصص في جلب أجنبيات وتحديدًا روسيات.

التقط منه الشيخ طارق طرف الحديث، مازحًا: "وكمان هنجيب رجالة أجانب علشان نلبي رغبات البنات"، لافتًا إلى أنه منذ أيام قام بتوفيق زيجة بين أختين فرنسيات 18 و19 عام لاثنين أشقاء مصريين.

سألته هل تم استقدامهم من الخارج، أشار إلى أنهم يعيشون في التجمع الخامس، لكن هناك أيضًا فتيات أجنبيات تطلبن الزواج وتوافقن على التعدد ويتم توفيقهم مع رجال ويذهب ويعقد قرانه عليها ويعودا معًا لمصر، لفت أيضًا إلى أن هناك مطالب كثيرة من الرجال لاستقدام عرائس من "الشيشان".

ولأني قابلني بعض التعليقات على الجروب تشير إلى أن مسؤوليه يتلقون هدايا، سألت "محمود" عن قيمة المبلغ الذي سيدفعه للشيخ طارق، حال إتمام زواجنا، وهل اتفق معه عليه، رد بأنه سيعطيه هدية لكنه لم يحددها حتى الآن، ليؤكد الشكوك في تلقي مقابل والتربح على الرغم من ادعاء الشيخ طارق بأنه لم يتلقى أي مقابل، وأن ما يقوم به لوجه الله خالصًا.

مُعدد لكن متزوج من واحدة

الشيخ طارق لديه زوجة واحده فقط، بحسب ما كشف لنا خلال حديثه، قائلًا بحسم شديد: "أنا من مؤيدي التعدد لكن أنا مش مُعدد ومتجوز واحده بس، ولن أتزوج مرة ثانية، معللًا بأن ليس لديه وقت للزواج من أخرى، حديثه هذا رغم من أنه يقدم نفسه كـ"مُعدد" في فيديوهاته الدعوية، وكذلك الدورات التي يتم تقديمها أونلاين.

وأضاف مستكملًا: "الست بتدور على تحقيق الاستقرار النفسي والمادي وما يخصها هو أن تشعر أن زوجها يجعلها رقم واحد في حياته فقد يتزوج أربعة ويجعلهن جميعا يشعرون بذلك".

ويحاول استكمال استقطابي، ليستشهد الشيخ طارق بأن في أفريقيا لديهم ثقافة التعدد ولذلك يمكن أن تكون الزوجات الأربعة صديقات، ويعملن معًا، والزوج يخصص لكل منهن غرفة وله أيضًا غرفة يقيم فيه بمفردة حينما يكون اليوم المخصص لزوجة بعينها تأتي له غرفته وقضاء اليوم معه، واستشهد أيضًا بأن بعض الأفارقة يتزوجون عشرة زوجات، لافتًا إلى أنه كان دائم السفر إلى عدة دول أفريقية لنشر الدعوة الإسلامية وحفر آبار للمياه.

لم يكتفي فقط بالنموذج الأفريقي، بل أيضًا استشهد بمشايخ السلفية المشهورين وصديقه "محمد الفلق" الذي يتزوج ثلاث سيدات وينشر صورتهم معه، وكذلك الشيخ مصطفى العدوي وأبي اسحاق الحويني، ومحمد حسين يعقو، فجميعهم متزوجون أربعة زوجات ولديهم أكثر من 25 ابن وابنة، وكل منهم جعل كل زوجة كأنها ملكة في حياته.

ويعرف "محمد الفلق" بأنه من مشاهير نشر التعدد على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يدعمهم من خلال منشوراته التي تروج إلى ثقافة التعدد إضافة إلى كونه نموذج للمعددين الناجحين في حياتهم، خاصة وأنه متزوج من ثلاث زوجات، بحسب ما ينشر على صفحته التي يستغل متابعة أكثر من ثلاثين ألف متابع لها، ويخصصها لنشر نصائح للتعدد، وكذلك الإعلان عن فتيات أجنبيات وأرامل ومطلقات للزواج.

وباستكمال البحث وجدنا أنهم يلتقون ويقومون بتصوير حلقات حول نشر ثقافة التعدد، وأيضًا الإعلانات الخاصة بطلبات الزواج على صفحته والجروب متطابقين، ما يعكس أنهم كيان واحد وشبكة على فيسبوك تروج لهذا الفكر.

واستكمالًا لمقابلة الشيخ طارق فأفاد أنه زوج ابن خالته للمرة الثانية ما تسبب في قطيعة خالته له حتى أصبحت تدعو عليه، مبررًا موقفه بأن ابن خالته يبحث عن طاعة الله والبعد عن غضبه، بعلاقة شرعية.

زوجته تزرع في عقول الأطفال ثقافة التعدد

لم يكتفي بنفسه فقط لنشر فكرة التعدد بل أيضًا "أم عبدالله" زوجته تقنع الزوجات بالتعدد وأن أزواجهن يتزوجون عليهن خلال حلقات تحفيظ القرآن، وكذلك الأطفال في الحضانة الملحقة بالمسجد، بتعليمهم حب التعدد في صغرهم، بحسب ما قال لنا.

وأشار أيضًا إلى أن زوجته كانت ذهبت معه من قبل ليتقدم لسيدة أرملة لديها خمسة من الأبناء الأيتام، لكنها رفضتها بعد أن التقت بها معللة بأن شخصيتها لن تكون ملائمة له كونها سيدة "كئيبة"، مشيرًا إلى أن موقف زوجته يدل على أنها لديها ثقة بنفسها.

واستطرد: "مفيش راجل يكفيه واحده ست.. دي قاعدة وفطرة الراجل بيحتاج لاحتياجات متعددة أكثر من الست خاصة في ظل ضغوط المجتمع بيحتاج تفريغ طاقات.. وقلب الراجل يسع أربع نساء لا يزيد عن ذلك لو ربنا أعلم بأن قلبه يستحمل أكثر من أربعة كان أباح ليه تزوج أكثر منهم".

وزعم بأن 90% من سيدات مجتمعنا موافقات على التعدد، لكنهن يهتمون بنظرة المجتمع لهن، وهمهن ماذا يقول عنهن من حولهم، قائلًأ: "في ستات بتقبل زوجها يعمل علاقات محرمة ولا تقبل التعدد، حتى تبرر بأنه عينه فارغة".

كورسات أونلاين للترويج إلى التعدد

واستشهد بإحدى النساء اللاتي تعد أيقونة لنشر التعدد وهي "رانيا هاشم" مدربة تنمية بشرية ومؤلفة كتاب "التعدد شرع ورحمة" والتي أطلقت مبادرة لنشر ثقافة التعدد منذ فترة، قائلًا إنها إحدى النماذج النسائية التي تخوض معركة لاقناع النساء بالتعدد.

وبالبحث عنها وجدت أنها إحدى الداعمات للجروب والتي يستعين المسؤولين بمنشوراتها التي ترسخ وتروج لثقافة التعدد، بل ينسق معها الشيخ طارق تنظيم دورات تدريبية أونلاين حول فقه التعدد ، بمشاركة داعية باسم "أحمد.ا" وهو مختص بأمور الفقه، والمعدد الشهير محمد الفلق، وذلك مقابل رسوم مالية تبلغ مائتين وخمسين جنيه، وتعلل هذا المبلغ بـ: "أي حد استشاري أسري يقدر يقولكم ساعة الاستشاري الواحده للشخص الواحد بكام"، منوهة إلى أن الدفع يكون بتحويل المبلغ على أحد خطوط الاتصالات.

وبالإطلاع على بعض المقتطعات من تلك المحاضرات، وجدت أنها تروج إلى تعدد الزوجات معللة بأن الشرع هو من حلله لمنع العلاقات المُحرمة للرجال، ومؤكدة أنه هو السبيل للحفاظ على الأسرة، وتقول: "إذا لم يعدد الزوج في الحلال البركة ستنقص من البيت.. والزوجة هي التي ستتعذب بسبب ضيق العيشة من آثار ذنوب الزوج ولذلك عليها قبول التعدد وتزويج زوجها في الحلال".

وتصف رانيا هاشم التعدد بأنه عفة للرجال، وأن ضحية منعه هي المرأة في محاولة للترسيخ لدى النساء بأنها إذا لم تقبله ستكون ضحية بخداع زوجها له وخيانته بتعدد علاقاته المحرمة، مؤكدة: "التعدد حماية للمرأة ولمشاعرها ولاحتياجاتها الطبيعية من زوج وأبناء وبيت مستقر".

التربح من الدعوة

وبعد أن انتهى حديث الشيخ طارق، طلبت منه الانصراف لتأخر الوقت، لأتركه والرجل الآخر وأنزل بالشارع، واستمرت الشكوك لدي، لأبحث في المنطقة عن أحد أقاربه أو جيرانه في المنطقة التي يسكن فيها، لألتقي أحد جيرانه وتحدثت معه عن نشاطه في تزويج الأرامل والمطلقات، فقال إن الشيخ طارق اعتاد على ذلك منذ ما يقرب من خمسة سنوات خاصة بعد أن اتجه للعمل بالدعوة، فكان يقنع السيدات الأرامل أو المطلقات اللاتي تعملن بتحفيظ القرآن بالتعدد.

وأفاد جاره الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه عمره حوالي خمس وثلاثين عام، لا يحمل شهادة عليا لكنه قرأ في الشريعة والفقه مؤخرًا، لافتًا إلى أنه كان يملك محل للبويات بسيط، وعلى مدار الخمس سنوات الأخيرة تربح كثيرًا من العمل الدعوي والمشاركة في إحدى الجمعيات الخيرية السلفية، وتقسيم الزكاة على طريقة سهم "العاملين عليها".

وأضاف أنه كان يتربح مبالغ كبيرة من الزكاة والتبرعات، إلى أن أصبح لديه معارض ومخازن للأدوات الصحية، وهو ما تأكدنا منه بالعودة إلى صفحته الشخصية ووجدنا منشورً يعلن فيه عن معرض ضخم باسم عائلته التي باتت معروفة بالمنطقة.

وكشف عن أن الشيخ طارق معروف بتزويج السيدات الأرامل الذين يحصلون على معاشات عرفيًا دون توثيق عقد الزواج، ليفتي بأن الشرع يبيح ذلك وهو عفة للمسلمة، وهو ما حدث معي حينما قال لي أنه يمكن أن أتزوج دون توثيق العقد.

وتابع بأنه يحاول إظهار نفسه بصورة الداعية الإسلامي بنشر فيديوهات دعوية، وصوره وهو في دول أفريقية يقوم بتوزيع مصاحف وطعام على الفقراء، ليثبت أنه داعية يقوم بنشر الدين الإسلامي.

وحول جروب الزواج يوضح أنه يقوم باختيار النساء أو الرجال "على الفرازة"، فعادة ما يفضل المطلقات والأرامل في سن الثلاثين، والأجنبيات والعربيات، والرجال أغنياء وتجار كبار، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتم توفيقهم وتزويجهم دون الإعلان عنهم على الجروب أي خارجه، وهو ما حدث معي أيضًا فتواصلنا كان من خلال الهاتف والواتس الآب ولن ينشر على الجروب بياناتي أو بيانات الشخص الآخر.

وحول الفتيات الأجنبيات والعربيات يقول: "هن أفضل فريسة لهم حيث إذا تواجدت إحداهن لفترة معينة وتم تطليقها لن تستطيع المطالبة بحقوقها وليس لها سند أو من يدافع عنها، فأغلبهن يتوقعون أنهم سلفيون يطبقون شرع الله"، وحين قال لي ذلك تذكرت أسئلة الشيخ طارق لي في المكالمة الأولى حينما سألني عن أي رجل بالعائلة أعتمد عليه، وهنا اتضح أنها شبكة لاصطياد الأرامل والمطلقات ونشر ثقافة التعدد على اعتباره الفريضة الغائبة عن المسلمين.