Advertisements

خبيرة تغذية تحذر من الإكثار من تناول الملح والسكر

السبت 24/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للتوقف عن تناول الطعام ليلًا، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون تتوقف ليلًا، وبالتالي فإن تناول الطعام ليلا، يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب توقف حرق الدهون.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على ضرورة الإفطار على تمرة واحدة، وشرب كوب مياه، وتناول 5 ملي جرام من البيسليوم، والذهاب إلى صلاة المغرب، وبعد ذلك تناول وجبة الإفطار.

وأشارت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكثار في الملح والسكر، لأنهما يسببان ضررًا كبيرًا للجسم، مضيفة أن القهوة الخضراء مفيدة جدًا للجسم، وتعمل على تخليص الجسم من الدهون الثلاثية في الجسم إلى حد كبير.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعة و 8 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ ربع ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر