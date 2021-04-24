خبيرة تغذية تحذر من الإكثار من تناول الملح والسكر



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للتوقف عن تناول الطعام ليلًا، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون تتوقف ليلًا، وبالتالي فإن تناول الطعام ليلا، يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب توقف حرق الدهون.



وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على ضرورة الإفطار على تمرة واحدة، وشرب كوب مياه، وتناول 5 ملي جرام من البيسليوم، والذهاب إلى صلاة المغرب، وبعد ذلك تناول وجبة الإفطار.



وأشارت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكثار في الملح والسكر، لأنهما يسببان ضررًا كبيرًا للجسم، مضيفة أن القهوة الخضراء مفيدة جدًا للجسم، وتعمل على تخليص الجسم من الدهون الثلاثية في الجسم إلى حد كبير.



