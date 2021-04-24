خبيرة تغذية تكشف عن مكونات السحور المثالي في رمضان



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنه يجب التقليل من تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على السعرات الحرارية، والدهون المهدرجة، مشددة على ضرورة الإكثار من تناول الخضروات، لأنها تزيد من قوة الجهاز المناعي في الجسم.



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وجود البروتين في وجبة السحور، لأنه يستمر في المعدة مدة أطول مدة ممكنة، معقبة: "مفيش حاجة اسمها مش هتسحر، السحور في بركة".



ولفتت إلى ضرورة تناول معلقتين فول بزيت زيتون في السحور، وتناول ربع رغيف أسمر مع كوب زيادة، مشيرة إلى ضرورة تناول ألياف البيسليوم في السحور، لأن المعدة تحتفظ بها ما يقرب من 14 ساعة.



وأوضحت أن تناول المياه الغازية بدلًا من العصائر الفريش من السلوكيات الخاطئة التي تزيد من الوزن بصورة كبيرة، مشددة على ضرورة تناول كل أنواع الطعام ولكن بنسبة قليلة معتدلة، حتى لا يحدث زيادة في الوزن.



