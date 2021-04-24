Advertisements

برلمانية: مصر ستشارك بقوة فى إعمار ليبيا.. وهدفنا الأول وحدة الأراضى الليبية

السبت 24/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


أكدت الدكتورة جيهان بيومي، عضو مجلس النواب، أن مصر ستكون مساهم رئيسي في معركة أعمار ليبيا خاصةً أن الأسواق الليبية حاليا متعطشة لعمليات إعادة الإسكان والاستثمار في البنية التحتية وإعادة بناء المرافق والأماكن التي تم تدميرها جراء العمليات الإرهابية، موضحة أن هذا الانتعاش الاقتصادي القادم سيساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري الذي تأثر نتيجة أحداث كورونا خاصة مجال السياحة وأدى لعجز بنسبة 38% في احتياطي النقد الأجنبي عن العام الماضي، وأن ذلك العجز سيتم تعويضه من خلال الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي المصرية والليبية.

وأضافت "بيومي"، أن الشعب الليبي ينظر إلي مصر كشقيقة داعمة لهم خاصة أن مساعي القاهرة الدبلوماسية والعسكرية والسياسية هي التي حافظت على وحدة الأراضي الليبية، كما نجحت في إبعاد العناصر الإرهابية عن الدولة الليبية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و11 وزيرًا مصريًا، جاءت لتقديم كل الدعم الممكن في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، مما يدل على أن مصر ستساهم في عملية الإعمار في كل القطاعات وأبرزها قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والتكنولوجيا، والاسكان والطرق والبنية التحتية التي تتميز بها مصر.

وأوضحت "بيومي"، أن مصر لديها الإمكانات والقدرات من خلال القطاع الخاص، مما يؤهلها للمشاركة بقوة في عملية إعادة الإعمار، فضلا عن أن ليبيا بها سوق استهلاكية ضخمة، يمكنها استيعاب كافة المنتجات المصرية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا حاليا وترقب إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، مساعي البدء في إعادة الاعمار، وهي الخطوات التي ترعاها مصر وتقدم كل الدعم للقيادة الليبية الجديدة لإتمامها.

وتابعت، "من المقرر عقد مؤتمر تستضيفه مصر لرؤساء هيئات الاستثمار بالدول الإفريقية وبحضور رجال أعمال مصريين في يونيو المقبل والذي سيكون الأول من نوعه وسيمثل خطوة مهمة لتبادل الاستثمارات مع دول إفريقيا"، مؤكدة أن العمل في القارة السمراء له أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، ويمثل عمقًا اقتصاديا مهما، فضلا عن كونه عمق للأمن القومي المصري.

أخبار تهمك

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ 19 دقيقة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر