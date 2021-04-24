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مازيراتي تعلن الكشف عن يارتها الهجينة "ليفانتي"

السبت 24/أبريل/2021 - 07:41 م
مازيراتي ليفانتي
مازيراتي ليفانتي
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أعلنت شركة مازيراتي بشكل رسمي الكشف عن سيارتها الهجينة ليفانتي كخطوة جديدة في استراتيجية العلامة التجارية نحو التقنيات الكهربائية.

تأتي ليفانتي الهجينة بمحرك 2.0 لتر مع محرك كهربائي، وتوفر ناقل حركة من 8 سرعات وتنتج المحركات 325 حصان و450 نيوتن-متر، وتتوفر فقط بفئة الدفع الكلي.

وفق مازيراتي فإن ليفانتي الهجينة تزل أقل من فئات الوقود الديزل والبنزين بمحركات 6 سلندر بوزن 2,090 كليوجرام وتوفر توزيع أفضل للوزن بفضل موضع حزنة البطاريات في الخلف، تتسارع السيارة من 0-100 كم/س خلال 6 ثوان وحُددت سرعتها القصوى عند 240 كم/س.

كما كشفت مازيراتي عن تحديث بسيك لتصميم السيارة الداخلي والتي ستحصل على شاشة 10.1 بوصة ونظام أندرويد أوتو متصل دائخا مع تطبقات مازيراتي الخاصة وتطبيقات والمساعد الشخصي من جوجل وأمازون المدمجة بالسيارة.

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