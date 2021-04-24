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محافظ شمال سيناء عن تطوير منطقة المساعيد: "بنسلمها على الزيرو" (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 07:44 م
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تطوير منطقة المساعيد، مشيرا إلى أنهم يستهدفون تحقيق حياة كريمة للمواطنين، مناشدا المواطنين الحفاظ على نظافة المكان.

وأشار "شوشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن المنطقة الوحيدة التي تم رصفها بشكل كامل هى منطقة المساعيد، مضيفا: "بنسلم منطقة على الزيرو.. سفلتة، وعمارات، وشقق"، لافتا إلى أن التطوير جعل منطقة المساعيد تبدو وكانها منطقة جديدة.
وأضاف انه تم توصيل كل المرافق لمنطقة المساعيد، معقبا: "المنطقة الوحيدة اللي المياه بها 24 ساعة"، فضلا على أنها أول منطقة تم توصيل الغاز لها.

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