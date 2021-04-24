برلمانية: إستئناف الرحلات الروسية لمصر ستحدث انتعاشة في قطاع السياحة





أشادت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، ويأتي ذلك بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيرة الروسي، مؤكدة أن عودتها فى هذا التوقيت تؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر.



وأوضحت عبد الله، خلال البيان الصادر لها، أن أصدار قرار إستئناف الرحلات في التوقيت الحالي بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا يعكس العديد من الدلالات الإيجابية بشأن إستقرار الأوضاع في مصر، مُشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا خاصة وأن قطاع السياحة ينتظره كثيرة.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن عودة السياحة الروسية، ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيرًا للقطاع، خصوصًا مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة.