برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل





وقال "راديو كتالونيا" الإسباني، أن برشلونة حصل على توقيع الأرجنتيني سيرجو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأكدت الإذاعة الكتالونية، أن الفريق الكتالوني وقع مع أجويرو، الذي فضل الانتقال إلى صفوف برشلونة بعدما انتهت علاقته بشكل رسمي مع الفريق الإنجليزي.





وتابع :" خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن إبرام الصفقة بشكل رسمي مع نجم مانشستر سيتي".





كشفت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، حصل على توقيع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سينضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.