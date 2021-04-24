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حسام موافي: الصداع النصفي يصيب الأذكياء.. والسيدات الأكثر إصابة

السبت 24/أبريل/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب المعاناة من ألم الكعب في الصباح، مشيرا إلى أنه نادرا ما يكون الإصابة بالنقرس مصحوب بالشعور بآلام في الكعب.

وأضاف، خلال برنامج "رب زدني علما" الذى يقدمه على قناة " صدى البلد"، أن الشوكة العظمية تجعل الشخص يشعر بآلام في الكعب ومن خلال إجراء أشعة عادية يظهر هل الشخص مصاب بالشوكة العظمية من عدمه.

ونوه بأن مرض ميجرين "الصداع النصفي" لا يؤدي إلى الوفاة ولكنه صداع سخيف، مشيرا إلى أن سببه غير معروف، وهناك حيرة ونظريات كثيرة عن أسباب الميجرين.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن السيدات الأكثر إصابة بالميجرين وقبل فترة الطمث الشهرية، ويصيب الأشخاص الأذكياء.

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