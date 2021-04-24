Advertisements

أول تعليق من ريهام حجاج على ظهورها بلبس صعيدي

السبت 24/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements

علقت الفنانة ريهام حجاج على الكوميك الشهير الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول تنكرها في زي رجل صعيدي. بمسلسلها " وكل ما نفترق" وظهورها ب " قصة".

وكتبت ريهام حجاج عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ":هي الناس اللي بتقول ان شخصية زينب ولد صعيدي بقصة !! بتخترعوا لية يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل اكيد ازاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب ".

واضافت ريهام حجاج:"زينب يعني زوزو " بنت" واول ظهور ليا في الحلقة الاولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى انها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر".


تدور احداث المسلسل حول قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.
أول تعليق من ريهام حجاج على ظهورها بلبس صعيدي
أول تعليق من ريهام حجاج على ظهورها بلبس صعيدي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الحلقة الاولي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

بشعر كيرلي ريهام حجاج تشعل إنستجرام بأحدث ظهور لها

طارق الجنايني يتعاقد مع ريهام حجاج على "وكل ما نفترق" لرمضان ٢٠٢١

مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" لـ ريهام حجاج على قناة "DMC"

مواعيد عرض مسلسل وكل ما نفترق الحلقة الثالثة والقناة الناقلة

مسلسل "وكل ما نفترق".. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الخامسة

تردد القنوات الناقلة لمتابعة مسلسل "وكل ما نفترق" لـ ريهام حجاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر