أول تعليق من ريهام حجاج على ظهورها بلبس صعيدي



علقت الفنانة ريهام حجاج على الكوميك الشهير الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول تنكرها في زي رجل صعيدي. بمسلسلها " وكل ما نفترق" وظهورها ب " قصة".



وكتبت ريهام حجاج عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ":هي الناس اللي بتقول ان شخصية زينب ولد صعيدي بقصة !! بتخترعوا لية يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل اكيد ازاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب ".



واضافت ريهام حجاج:"زينب يعني زوزو " بنت" واول ظهور ليا في الحلقة الاولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى انها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر".





تدور احداث المسلسل حول قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.