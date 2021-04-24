محمد صلاح يُحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول

نجح النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن يحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا مع الريدز، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفًا وأكثر لثلاث مواسم مختلفة خلال 128 عامًا.





واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدف فريقه الأول في شباك نيوكاسل، اليوم السبت، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.





محمد صلاح خلال موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، تمكن من إحراز 32 هدفًا، وتوج هدافًا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم الذي يليه سجل 22 هدفًا حيث تقاسم جائزة الهداف، أما في الموسم الماضي فقد سجل 19 هدفًا فقط.





يشار إلى أن الملك المصري محمد صلاح، نجح في كسر العديد من الأرقام القياسية والتغلب على اساطير الريدز، أمثال سواريز وروبي فاولر، منها 44 هدفًا في موسمه الأول والذي يعد الأكثر في تاريخ الفريق كموسم أول.





إضافة إلى ذلك، استطاع أن يتجاوز أرقام لويس سواريز وكريستيان رونالدو وآلان شيرر بعدد الأهداف للموسم الواحد، منذ قدومه من روما الإيطالي.



