Advertisements

محمد صلاح يُحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول

السبت 24/أبريل/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
نجح النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن يحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا مع الريدز، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفًا وأكثر لثلاث مواسم مختلفة خلال 128 عامًا.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدف فريقه الأول في شباك نيوكاسل، اليوم السبت، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

محمد صلاح خلال موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، تمكن من إحراز 32 هدفًا، وتوج هدافًا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم الذي يليه سجل 22 هدفًا حيث تقاسم جائزة الهداف، أما في الموسم الماضي فقد سجل 19 هدفًا فقط.

يشار إلى أن الملك المصري محمد صلاح، نجح في كسر العديد من الأرقام القياسية والتغلب على اساطير الريدز، أمثال سواريز وروبي فاولر، منها 44 هدفًا في موسمه الأول والذي يعد الأكثر في تاريخ الفريق كموسم أول.

إضافة إلى ذلك، استطاع أن يتجاوز أرقام لويس سواريز وكريستيان رونالدو وآلان شيرر بعدد الأهداف للموسم الواحد، منذ قدومه من روما الإيطالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح سواريز

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد صلاح أسرع لاعب يسجل 41 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

صلاح يُسجل رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول

3 أرقام تضع محمد صلاح في كتب تاريخ ليفربول

محمد صلاح Mohamed Salah يعادل رقم سواريز ويدخل تاريخ ليفربول كرابع الهدافين بـ69 هدفًا

كواليس عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر