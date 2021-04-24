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كيف كانت علاقة الرسول بخادمه أنس بن مالك؟ أسامة الأزهري يُجيب

السبت 24/أبريل/2021 - 08:01 م
شيماء حسن
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شرح الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كيف كانت العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وخادمه أنس بن مالك.

وقال "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن العلاقة بين الرسول وخادمه سيدنا أنس بن مالك كانت مليئة باللطف.

وأضاف "يقول سيدنا أنس تدرجت في خدمتي للنبي صلى الله عليه وسلم، خدمته عشر سنوات فكنت أحيانا لا أفهم ما يأمرني به ما قال لي أف وما قال لي لما فعلت هذا مهما قصر في أمر أو فعل أمر أمرا غير المكلف به".

وتابع "هذه العلاقة تؤكد على ضرورة ترفق المخدوم بخادمه حتى يتدرج في فهم جو البيت ويفهم النظام اليومي للناس الذين يعملون عندهم، كما أنه يؤكد أنه لم يكن كسولًا أو مفرطًا أو متخاذلًا في أي أمر من الأوامر النبوية".

واستطرد "يقول سيدنا مالك خدمت النبي ما قال لشيئًا صنعته لماذا صنعته أو لشيء ما صنعته لماذا لم تقم به، ولم أكن نافرا من هذه المهنة ولكنه كان يستمع بتأمل لمخدومه الكريم وشمائله وآدابه، حتى صار مرآة صافية تنقل مجموعة الآداب والشمائل والأخلاق التي رآها في الجناب النبوي الشريف".



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