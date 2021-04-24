في الشهر المبارك.. إحباط ترويج 33 طن مخللات فاسدة على الأسواق بالجيزة

وجهت أجهزة الأمن، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامه بإستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وملح السياحات بغرض الإسراع في عملية التصنيع، مما يسبب أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 33 طن و250 كيلو جرام "مخلل، ملح سياحات" "مجهولة المصدر"، ماكينة تعبئة.





كما تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وعثر بداخل المخزن على طن و600 كيلوجرام "شيكولاتة، جبنة، سمن، عسل".





وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.