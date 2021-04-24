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ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

السبت 24/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
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فجرت تقرير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن حصول ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز على صفقة الموسم من أنياب غريمه التقليدي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، بأن ريال مدريد تمكن من حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

وأوضح البرنامج الإسباني، إن صفقة هالاند تمت بشكل عملي لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.

وأكد البرنامج الإسباني: "إذا جاء هالاند إلى الميرنجي بشكل رسمي، فإن النادي الملكي سيتخلى عن حلم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان".

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