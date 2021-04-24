باسم مرسي يقترب من العودة للزمالك





أصبح باسم مرسي مهاجم فريق مصر المقاصة، على رادار نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويقدم باسم مستويات جيدة مع المقاصة، خلال الموسم الحالي، مما جعل مسؤولو الزمالك يفكرون في عودته مرة أخرى للفارس الابيض.





وستقوم الإدارة بعرض مرسي على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل معرفة رأيه في التعاقد معه في الصيف المقبل.





يذكر ان المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، طلب ضم باسم مرسى قبل رحيله، لكن الإدارة السابقة في النادي رفضت طلبه.



