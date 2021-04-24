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داعية: الصدقة في رمضان تفريج للكرب ومفتاح للجنان

السبت 24/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة تدفع المصائب والكروب والشدائد، وترفع البلايا والآفات والأمراض، حيث يربي الله تعالى الصدقات، ويضاعف لأصحابها المثوبات، ويُعلي الدرجات، وجاء الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات والحث عليها، حيث قال تعالى: "خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها".

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الجمع بين الصدقة والصيام من أسباب دخول أعلى الجنة، كما قال النبي "صلى الله عليه وآله وسلم": "إن في الجنة غرفًا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها"، قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: "لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام"، فلعل هذه الخصال تجتمع كلها في رمضان، إذا أطعم الصائم الطعام في رمضان فهو له صدقة، فتكون هذه الصدقة محققة لفوائد كثيرة من فوائد الصيام وحكمه".

وأوضح أن الصدقة الفاضلة إذا صادفت زمنا فاضلًا ومكانًا فاضلًا، وشهر رمضان مما يرغب فيه في دفع الصدقات وتتنوع الصدقات سواء كانت من تفطير لصيام أو كسوة لعار أو سد خلة مسكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الصدقة أفضل فقال صدقة في رمضان؛ مما يدل على فضل التصدق في رمضان وأوجه البر والخيرات متوفرة في رمضان، حيث قول الله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".

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