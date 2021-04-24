Advertisements

داعية يكشف عن أفضل وقت لإخراج الصدقة

السبت 24/أبريل/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إنه يُستحب من المسلم بذل الصدقات في شهر رمضان، ويتأكد الاستحباب في العشر الأواخر منه، للعديد من الثمرات المترتبة على ذلك، حيث أنها تعد سببًا من أسباب طَرد وساوس الشيطان، حيث قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام: "ما يُخرجُ رجلٌ شيئًا منَ الصدقةِ حتى يَفُكَّ عنها لَحْيَيْ سبعينَ شيطانًا".

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الصدقة تدل على صدق النية، وتُبين أن ما يبذله المسلم ما هو إلا وسيلة لنَيل رضا الله -سبحانه-، حيث أن الصدقة تشمل عدة صور، منها إطعام الطعام، حيث قال تعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا*إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"، مشيرًا إلى أن الصدقة في رمضان تطهير للمال والنفس، وتحقيق النماء والزيادة في المال.

وأوضح أن الصدقات في شهر رمضان تعمل على إدخال السرور إلى قلوب العباد، وهي من أفضل الأعمال الصالحة التي يُؤديها المسلم تجاه الآخرين، وتوسعة في الرزق، وتحقيق البركة فيه، وهي نيل ما أعده الله سبحانه للمتصدِقين في الآخرة؛ إذ يظله الله، ويقيه من حر الشمس، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.. رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما صَنَعَتْ يَمِينُهُ"، مشيرًا إلى أن الصدقة من أسباب نيل الدرجات الرفيعة في جنات النعيم.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 3 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

08:32 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر