داعية يكشف عن أفضل وقت لإخراج الصدقة



قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إنه يُستحب من المسلم بذل الصدقات في شهر رمضان، ويتأكد الاستحباب في العشر الأواخر منه، للعديد من الثمرات المترتبة على ذلك، حيث أنها تعد سببًا من أسباب طَرد وساوس الشيطان، حيث قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام: "ما يُخرجُ رجلٌ شيئًا منَ الصدقةِ حتى يَفُكَّ عنها لَحْيَيْ سبعينَ شيطانًا".



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الصدقة تدل على صدق النية، وتُبين أن ما يبذله المسلم ما هو إلا وسيلة لنَيل رضا الله -سبحانه-، حيث أن الصدقة تشمل عدة صور، منها إطعام الطعام، حيث قال تعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا*إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"، مشيرًا إلى أن الصدقة في رمضان تطهير للمال والنفس، وتحقيق النماء والزيادة في المال.



وأوضح أن الصدقات في شهر رمضان تعمل على إدخال السرور إلى قلوب العباد، وهي من أفضل الأعمال الصالحة التي يُؤديها المسلم تجاه الآخرين، وتوسعة في الرزق، وتحقيق البركة فيه، وهي نيل ما أعده الله سبحانه للمتصدِقين في الآخرة؛ إذ يظله الله، ويقيه من حر الشمس، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.. رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما صَنَعَتْ يَمِينُهُ"، مشيرًا إلى أن الصدقة من أسباب نيل الدرجات الرفيعة في جنات النعيم.



