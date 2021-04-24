Advertisements

خالد الجندي: أغلب من ينشرون صورهم على الإنترنت يموتون بالحسد

السبت 24/أبريل/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الحسد، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أمرنا بوجوب الحذر منه، وعدم الخوف منه، وتسليم الأمر بعد ذلك للمسبب وهو الله سبحانه وتعالى.

وأكد "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه لا صحة لخروج شعاع من العين يتلف النعمة، التي تم النظر إليها، لكن إرادة الله فقط هي من تحقق الحسد.

وأضاف "قضية الحسد يلام فيها المحسود لأنه لم يحصن نفسه، وأغلب من ينشرون صورهم على الفيس بوك يتعرضون لحوادث مؤسفة، نتيجة الحسد، من يصوروا أولادهم أو عائلتهم، كيف تنظر الناس نظرة حسد أو غل، لا تلومنا إلا نفسها".

وفي ذات السياق قال إن قول الله سبحانه وتعالى: "وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ"، تؤكد وجوب الحذر من العين وعدم الخوف منها مع تسليم الأمر للمسبب، إلى جانب رغبة سيدنا يعقوب في عدم استفزاز الملك بدخول أبناءه عصبة من مكان واحد.

وأضاف أن الحسد متعلق بإرادة الله، أن تتوافق العين التي جاءت من نفس شعرت بالغيرة وانشغلت بالنعمة ونسيت المنعم، فيقوم الخالق بإتلاف النعمة حتى يرد المنعم عليه إليه، وهي ابتلاء للمنعم عليه وللحاسد، معقبًا: "إن الله سبحانه وتعالى يغار على عبده ان ينشغل بما صنع، ويلوم المحسود على انشغاله بالتحصين ضد الحسد".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحماية والتحصين من الحسد والعين يكون بذكر اسم الله واستحضاره في كل شيء، مشيرًا إلى أن التشاؤم من شخص لكونه حاسد شرك وقد يحسد المال صاحبه، ومن يقوموا بنشر صورهم عبر مواقع التواصل معظمهم يتعرضوا لحوادث مؤسفة تؤدي لوفاتهم.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ثلث ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 3 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

08:32 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر