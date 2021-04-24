خالد الجندي: أغلب من ينشرون صورهم على الإنترنت يموتون بالحسد

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الحسد، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أمرنا بوجوب الحذر منه، وعدم الخوف منه، وتسليم الأمر بعد ذلك للمسبب وهو الله سبحانه وتعالى.



وأكد "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه لا صحة لخروج شعاع من العين يتلف النعمة، التي تم النظر إليها، لكن إرادة الله فقط هي من تحقق الحسد.



وأضاف "قضية الحسد يلام فيها المحسود لأنه لم يحصن نفسه، وأغلب من ينشرون صورهم على الفيس بوك يتعرضون لحوادث مؤسفة، نتيجة الحسد، من يصوروا أولادهم أو عائلتهم، كيف تنظر الناس نظرة حسد أو غل، لا تلومنا إلا نفسها".



وفي ذات السياق قال إن قول الله سبحانه وتعالى: "وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ"، تؤكد وجوب الحذر من العين وعدم الخوف منها مع تسليم الأمر للمسبب، إلى جانب رغبة سيدنا يعقوب في عدم استفزاز الملك بدخول أبناءه عصبة من مكان واحد.



وأضاف أن الحسد متعلق بإرادة الله، أن تتوافق العين التي جاءت من نفس شعرت بالغيرة وانشغلت بالنعمة ونسيت المنعم، فيقوم الخالق بإتلاف النعمة حتى يرد المنعم عليه إليه، وهي ابتلاء للمنعم عليه وللحاسد، معقبًا: "إن الله سبحانه وتعالى يغار على عبده ان ينشغل بما صنع، ويلوم المحسود على انشغاله بالتحصين ضد الحسد".



وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحماية والتحصين من الحسد والعين يكون بذكر اسم الله واستحضاره في كل شيء، مشيرًا إلى أن التشاؤم من شخص لكونه حاسد شرك وقد يحسد المال صاحبه، ومن يقوموا بنشر صورهم عبر مواقع التواصل معظمهم يتعرضوا لحوادث مؤسفة تؤدي لوفاتهم.