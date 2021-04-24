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الأرجنتينية تحبط محاولة استهداف للجالية اليهودية بمقاطعة توكومان

السبت 24/أبريل/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
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 اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، اليوم السبت، شخصين في مقاطعة توكومان بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم ضد الجالية اليهودية على أراضيها، وأوضحت صحيفة "لا جاسيتا" المحلية أن الشرطة الأرجنتينية عثرت بحوزة المشتبه بهما على أسلحة نارية وكتب للأدب النازى.

وقالت النيابة الأرجنتينية في بيان لها بعد التحقيق نقلته وكالة أنباء جنوب الأطلنطى اليوم، أن المشتبه بهما استخدما برامج التراسل عبر الإنترنت ومنها الواتساب والتليجرام للتخطيط لأعمال عدوانية وترهيب أفراد ومؤسسات الجالية اليهودية في مقاطعة "توكومان".

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