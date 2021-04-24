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تفاصيل الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش"

السبت 24/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للفنان يحيى الفخراني، ودارت أحداث الحلقة حول ذهاب "مسعد" رامز أمير للجلوس مع "نجيب" والحديث عن ذكريات طفولته، واخبار "شيرين" أنوشكا لـ"مؤنس" محمد يسري أنها لن توافق على زواجه من "نهى" وتطلب منه ألا يفكر في ذلك الأمر، لأنها ليست في مستواهم المادي.

طلب" طريف" محمد محمود من "نجيب" يحيى الفخراني أن يفتح الخزنة الخاصة به، لينظر في الظرف الموجود بداخلها، لكي يعرف من هو ابنه، فيرفض ذلك الأمر، ويبدأ بسؤاله عن الذي يشعر تجاهه بأنه ابنه، ليخبره أن "سعيد" يريد أن يعيش حرًا بدون زواج، وأن "سعد" كريم عفيفي صاحب مزاج ومجنون سينما مثله، وأن" مسعد" حزينًا كأنه مثله في حالة عدم تعاطيه للخمور.

ليسأله "طريف" أنه إذا توصل لمعرفة من هو ابنه، هل سيقوم بكتابة القصر له، ليخبره أنه سيكتب له كل شئ، فيقلق "طريف" أن يتم طرده من القصر إذا ورثه أحدًا من بعده، ليخبره أن كل واحد منهم لديه عيوب كثيرة، فمثلاً" سعد" يتعاطى المخدرات، فيخبره أنه مزاج مثله، وأن "سعيد" بلطجي والناس تهابه، وإذا كان وقع أحدًا في مشكلة يلجأ إليه لكي يساعده في استرجاع حقه، فيخبره أنه يشبهه، وأن "مسعد" مغرم بالسيدات، ويتركهم بعد ذلك عندما يتأكد من حبهم له ليخبره أنه يشبهه.

فيخبره أنه يحاول الوصول لقلب "نانسي"لكي يوقعه في غرامه، وبالفعل تتصل"نانسي" بمسعد لتسأله عما اذا كان الوقت مناسبًا للتحدث معه عن الكلمات التي وقفت أمامها أثناء قراءتها للكتاب فيخبرها أنه موجود في منطقة وسط البلد فتذهب لمقابلته.

زيارة "نجيب" لـ"شيرين" لكي يعرف منها حقيقة اعجابها بـ"مسعد" لكنها تخبره أنها ليس بينها وبينه أي شئ.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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