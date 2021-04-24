Advertisements

داعية: الصدقة الجارية في رمضان استثمار لحسنات المسلم بعد موته

السبت 24/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة الجارية في رمضان هي كل عملٍ يستمر أجره وثوابه حتى بعد موت الإنسان، وانتقاله إلى جوار ربه، وهي استثمار صالح في الحسنات، وباب أجر مفتوح لتكثير من الأعمال الصالحة في الميزان حتى بعد الموت.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الصدقة الجارية هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في شهر رمضان، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم أبواب أجرٍ كثيرة، كالصدقة الجارية. ‏

وأضاف أنه يتضاعف أَجر بَذل الصدقات في شهر رمضان عن غيره من الشهور؛ فهو موسم الخيرات والبركات ولذلك كان النبي -عليه الصلاة والسلام- أجود الناس عطاء بالخير، وكان أكثر جوده في رمضان، ويُضاف أن الرحمة التي جعلها الله في شهر رمضان رحمة مضاعفة عن غيره من الشهور.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

08:32 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر