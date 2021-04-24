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تركيا تلاحق منصات تداول العملات الرقمية

السبت 24/أبريل/2021 - 08:14 م
العملات الرقمية
العملات الرقمية
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن منصة تركية ثانية لتبادل العملات المشفرة أعلنت وقف عملياتها واحتجزت الشرطة الرئيس التنفيذي لها.

فقد أعلنت منصة "فيبيتكوين" لتداول الأصول الرقمية أمس الجمعة وقف أنشطتها، معللة السبب في ذلك بمشكلات مالية. وقالت المنصة إنها "ستفي بجميع اللوائح والمطالبات".

وبعد ذلك بساعات، أوقف مجلس التحقيق في الجرائم المالية حسابات الشركة في تركيا.

وقال التقرير إن الشرطة احتجزت الكير باس، الرئيس التنفيذي لمنصة "فيبيتكوين" في شقته في مدينة موجلا في بحر إيجه أمس الجمعة، بحسب"الألمانية".

وكانت تركيا قد احتجزت 62 مشتبها بهم في وقت سابق كجزء من تحقيق بشأن منصة "ثوديكس" وهي منصة أخرى محلية للعملات المشفرة، التي يخشى مستخدموها، البالغ عددهم حوالي 400 ألف شخص من خسائر في الاستثمارات بعد هروب الرئيس التنفيذي لها من البلاد.

تأتي المشكلات لدى المنصات الرقمية بعد أسبوع من حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة للشراء والخدمات، مستشهدا بمخاطر المعاملات.

 

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