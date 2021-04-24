روسيا وأرمينيا تشددان على أهمية عودة أسرى الحرب من أذربيجان

شدد الرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على أهمية الحاجة إلى تنفيذ البند الخاص بتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين في أذربيجان.





وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني - في بيان نقلته وكالة أنباء (أرمن برس) الأرمينية - "جرت محادثة هاتفية لرئيس الوزراء نيكول باشينيان مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.. وناقش الجانبان عملية تنفيذ شروط البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر ولا سيما الاهتمام بالحاجة إلى التنفيذ الكامل للبند الذي يتعلق بتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين".





وأضاف مكتب رئاسة الوزراء الأرمينية أن الزعيمين تناولا أيضاً التعاون في قطاعي الأمن والطاقة والمشروعات الجارية والقضايا الإقليمية.



