Advertisements

السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)

السبت 24/أبريل/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

سيطر رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببني سويف، بمعاونة الأهالي، على حريق شب بشقتين سكنيتين بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف، دون سبب معلوم، ودون وجود إصابات بشرية حتى الآن.

حريق ببني سويف

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقتين سكنيتين بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف.

3 سيارات اطفاء

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات اطفاء مدعمة بقوات الحماية المدنية ببني سويف، إلى مكان الحريق، وتمكن رجال الإطفاء، بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي طوابق العقار والعقارات والمحال التجارية المتأخمة.

حريق بشقتين
وصّرح مصدر أمني، بإن الحريق شب بشقتين إحداهما كانت تتبع لإحدى الشركات، والأخرى كانت تستخدم كمقر للدروس الخصوصية، وآتت النيران على محتويات الشقتين من أثاثات وأجهزة ومفروشات، دون وقوع أي خسائر بشرية.

أسباب الحريق

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الحادث، وجارٍ متابعة الواقعة، وإرسال كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالواقعة، لمعرفة أسباب الحريق.
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

08:02 م

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

08:32 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر