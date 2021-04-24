السيطرة على حريق بشقتين بمنطقة "أرض المحلج" ببني سويف (صور)



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقتين سكنيتين بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف.



3 سيارات اطفاء



وعلى الفور انتقلت 3 سيارات اطفاء مدعمة بقوات الحماية المدنية ببني سويف، إلى مكان الحريق، وتمكن رجال الإطفاء، بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي طوابق العقار والعقارات والمحال التجارية المتأخمة.



حريق بشقتين

وصّرح مصدر أمني، بإن الحريق شب بشقتين إحداهما كانت تتبع لإحدى الشركات، والأخرى كانت تستخدم كمقر للدروس الخصوصية، وآتت النيران على محتويات الشقتين من أثاثات وأجهزة ومفروشات، دون وقوع أي خسائر بشرية.



أسباب الحريق



وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الحادث، وجارٍ متابعة الواقعة، وإرسال كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالواقعة، لمعرفة أسباب الحريق.



سيطر رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببني سويف، بمعاونة الأهالي، على حريق شب بشقتين سكنيتين بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف، دون سبب معلوم، ودون وجود إصابات بشرية حتى الآن.حريق ببني سويف