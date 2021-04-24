بعد رحيله.. معلومات لا تفوتك عن أشرف أبو اليسر الذي يتصدر جوجل





تصدر أشرف أبو اليسر الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت، عقب إعلان خبر وفاته.





أشرف أبو اليسر





ورحل الطيار أشرف أبو اليسر عن عالمنا اليوم إثر تعرضه مؤخرا لوعكة صحية، ألزمته فراش المستشفى قبل أن يحتجز في الرعاية المركزة وتتدهور حالته الصحية ويتوفى.





معلومات عن أشرف أبو اليسر





واشتهر الطيار أشرف أبو اليسر عقب واقعته الشهيرة مع الفنان محمد رمضان والذي أخذ صورة له وهو برفقته من داخل "كابينة" الطائرة التي كان يحلق بها، لينشرها رمضان وتتسبب في فصله وحرمانه من الطيران مدى الحياة.





شهرة أشرف أبو اليسر





وخرج أشرف أبو اليسر في العديد من الفيديوهات لتوضيح حقيقة أزمته مع محمد رمضان ليؤكد تجاهل الأخير له، رغم فصله من عمله، ما فعه إلى إقامة دعوى تعويض ضد رمضان.





أزمة أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان





وتجاهل محمد رمضان مطالبات أشرف أبو اليسر بل خرج يبرر ما فعله بأنه برغبته، رافضا إعطائه أية أموال على سبيل التعويض.





آخر ظهور للطيار أشرف أبو اليسر





وظهر الطيار أشرف أبو اليسر في فيديو منذ أيام قليلة عقب حكم المحكمة بتغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم السبت.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية معلومات عن أشرف أبو اليسر في السطور التالية:





التحق أشرف أبو اليسر للمدرسة الثانوية الجوية وبدأ خدمته في الـ13 من عمره، ثم كلية الطيران بعد انتهاء دراسته الثانوية، حيث كان الطالب الأصغر سناً، وعرف عنه التفوق الدراسي.





دراسة أشرف أبو اليسر





رشح الطيار أشرف أبو اليسر إلى التدريس في الكلية الجوية، حيث قدم العديد من الطيارين المقاتلين الأكفاء بحسب قوله.





التحاق أشرف أبو اليسر بالطيران المدني





أصيب أشرف أبو اليسر بقرحة في المعدة ما جعله يلتحق بالطيران المدني حيث أجرى جراحة حالت دون عمله كطيار حربي، ليعمل في الطيران المدني.





مروحيات حلق بها أشرف أبو اليسر





وحلق أشرف أبو اليسر في عام 2000 بطائرة مدنية وكانت "مروحية إيه تي آر"، على متنها 45 راكباً، ثم الطائرات النفاثة وتضم 115 راكبًا، وغيرها من الطائرات، ثم عمل بالطائرات الخاصة.





أشرف أبو اليسر وسميح ساويرس





كما تولى الراحل أشرف أبو اليسر قيادة طائرة رجل الأعمال سميح ساويرس لـ3 سنوات وطائرة رجل الأعمال محمد نصير لمدة ثلاث سنوات أيضًا.





نعي أشرف أبو اليسر





ونعى الفنان محمد رمضان على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الراحل أشرف أبو اليسر طالبا من المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة.



