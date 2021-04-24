عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه مضيفه إنبي بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري.





ويحل الأهلي ضيفا بعد قليل على نظيره إنبي في المباراة التي ستقام على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد الدين سمير - أحمد نبيل كوكا





خط الوسط : أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم : حسين الشحات - محمود كهربا - محمد شريف.



