الرئيس السيسي يشدد لـ"ولي عهد أبو ظبي" التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، مشددًا على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

