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كونتي لنجوم إنتر: لقب الدوري الإيطالي في أيديكم الآن

السبت 24/أبريل/2021 - 08:30 م
انتر ميلان
انتر ميلان
وكالات
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كشف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان عن اللعبة الآن أصبحت في يد لاعبيه من أجل حسم لقب الدوري الإيطلي.

ويحتاج إنتر إلى 8 نقاط من مبارياته الست المتبقية ليضع حداً إلى هيمنة يوفنتوس على اللقب التي استمرت تسع سنوات.

وأبلغ كونتي مؤتمراً صحافياً: "نحن محظوظون لامتلاكنا مصيرنا بين أيدينا، لا نجري حسابات، فالفائز يفكر فقط في نفسه، شددت على هذه النقطة عندما تجاوزنا ميلان في الترتيب، إذا لعبنا وفزنا، يجب على الآخرين فقط إجراء حسابات".

وأضاف: "لم نحقق شيئاً بعد، نحن في مسار جميل ومهم لكن حتى يصبح من الممكن الحديث عن اللقب سيكون من الغباء أن نفعل ذلك".

وتعادل فريق كونتي في آخر مباراتين بنتيجة 1-1 مع نابولي وسبيتسيا بعد مسيرة شهدت تحقيقه 11 انتصاراً متتالياً في الدوري، وتوخى كونتي الحذر قبل استضافة هيلاس فيرونا غداً الأحد.

وقال: "يدرك اللاعبون أن الخطوة الأخيرة لم تتحقق بعد، في آخر مباراتين استحقوا المزيد لكن في مناسبات أخرى حصلنا على أكثر مما كنا نستحق".

وتابع: "نحن في غاية التركيز لكن ندرك أن مواجهة الغد ستكون صعبة أمام فريق بدني ومنظم ويستطيع التسبب في متاعب لكل الفرق الكبرى".

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