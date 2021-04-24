"صحة النواب" يظل الحصول على لقاح كورونا مجاني بعد مرور فترة من التصنيع بمصر

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه تم بدء تصنيع لقاح كورونا مثل ما صرحت به الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشيرًا إلى أنه بعد مرور فترة من التصنيع سوف يظل الحصول على اللقاح بشكل مجاني.



وأكد " أبو زيد " فى تصريح لبوابة "الفجر" أن هناك ما يقرب عالأقل من 50 مليون مواطن يستحقوا التطعيم، ومن الأفضل أن اللقاح يظل فى منافذ وزارة الصحة ولا يباع فى الصيدليات.



وأوضح عضو لجنة الصحة، أن الدولة تشجع القطاع الخاص، ويجب على القطاع العام أن يرتقى فى منتجاته ويقوم بتصليح جميع خطوط الإنتاج، مضيفًا "سواء كان القطاع عام أو القطاع خاص يهمنا مصلحة البلد فقط".



وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن يوم 27 ابريل الجارى ستصل دفعة جديدة من لقاح كورونا الصينى لمصر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا لتكفى احتياجات البلاد محليًا.