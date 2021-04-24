سد النهضة وقضايا المنطقة.. تفاصيل مباحثات السيسي وبن زايد في القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، متقدما بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومؤكدا التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والإمارات.





تعزيز التعاون بين مصر والإمارات



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.





علاقات وثيقة



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، متبادلا التهنئة مع الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنيا لمصر وشعبها دوام الازدهار والتقدم، ومؤكدا أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعبا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.



كما أشاد ولي العهد الإماراتي بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكدا الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.





مباحثات السيسي وبن زايد



وشهد اللقاء التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.





سد النهضة وقضايا المنطقة



وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، تناولت المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها، لا سيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.



كما تم الاتفاق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.







مأدبة إفطار بقصر الاتحادية



كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وصل، اليوم السبت، إلى القاهرة، في زيارة رسمية لمصر، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى العاصمة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويضم الوفد المرافق لولي عهد أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الإمارات بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



وأقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار على شرف الشيخ محمد بن زايد، في قصر الاتحادية، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات.