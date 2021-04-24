بتكلفة مليون و 647 ألف جنيه .. رفع كفاءة الكهرباء بقرى كفر الشيخ



قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل تهدف لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية.



فيما شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، رفع كفاءة الانارة بتكلفة مليون و647 ألف جنيه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.



وأوضحت غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمحافظة كفرالشيخ، جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شملت إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الجبانة بالوحدة بمحول 200 و360 م،كابل متوسط ب 4 أعمدة و160م موصلات معزولة،و 50م كابل منخفض بمركز ومدينة البرلس، ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 505 ألف جنيه.



وأضافت أبو كيلة،تم انشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية 63 الجدية بمحول 200 كشك و700 م كابل متوسط ب 5 أعمدة، 1.100م موصلات معزولة 60م كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 789 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية كوبرى الحلمية بمحول 200 كشك و20م كابل وبرج متوسط، 1.150م موصلات معزولة و40م كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 353 ألف جنيه بمركز ومدينة الحامول.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.