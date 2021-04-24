موعد امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل وطرق الحصول على النماذج الاسترشادية





امتحانات شهر أبريل .. غير ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" النظام التعليمي في غ7البية دول العالم، ومن بينها مصر حيث تغيرت آلية الامتحانات واستحدثت طرقا جديدة لمنع التكدس.





امتحانات شهر أبريل





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بد امتحانات شهر أبريل المجمعة بداية يوم الاثنين المقبل وسط ترقب من الطلاب وأولياء أمورهم لمتابعة تفاصيل تلك الاحتبارات.





وحرصاً من بوابة الفجر الإلكترونية على صحة أبنائنا الطلاب نستعرض كافة التفاصيل بشأن امتحانات شهر أبريل في السطور التالية:









وتنطلق امتحانات شهر أبريل بداءً من الاثنين المقبل والموافق 26 أبريل، وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافق الـ28 من الشهر نفسه.





أماكن امتحانات شهر أبريل





وأوضحت "التربية والتعليم"، أن امتحانات شهر أبريل ستُعقد داخل المدارس في شكل مجمع يضم كل المواد الدراسية في ورقة مجمعة في يوم واحد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.





مدة امتحانات شهر أبريل





كما تجرى امتحانات شهر أبريل على مدار 3 أيام لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بحيث يمتحن الطلاب عدة مواد خلال اليوم الواحد في شكل ورقة مجمعة.





الهدف من امتحانات شهر أبريل





وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من عقد امتحانات شهر أبريل في شكل مجمع، هو تقليل حضور الطلاب في مختلف السنوات الدراسية إلى المدارس.





امتحانات شهر أبريل والمنصات





وأتاحت الوزارة منصة "حصص جونيورز" للحصول على نماذج امتحانات شهر أبريل من قبل طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.





نماذج امتحانات شهر أبريل





وتتوفر نماذج امتحانات شهر أبريل الاسترشادية عبر مشاهدتها على قناة مدرستنا التعليمية، في المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





الحصول على نماذج امتحانات شهر أبريل الاسترشادية





ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية، الحصول على النماذج الاسترشادية لامتحانات شهر أبريل من خلال منصة حصص مصر، التابعة للوزارة.





حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن إلغاء امتحانات شهر أبريل، مؤكدة أنها مجرد شائعات، وأن الامتحانات في موعدها وبنظام الامتحانات المجمعة، لمنع الأقاويل الكاذبة.



