ليوم واحد.. موجة حارة جديدة تجتاح البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، شهدتها مصر، بعد انتهاء الموجة الحارة التي بدأت قبل نحو أسبوع، واستمرت لأيام عدة، حتى بلغت ذروتها يوم الاثنين الماضي، حين ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، على جميع الأنحاء، لكن سرعان ما انكسرت تلك الموجة، يوم الثلاثاء الماضي، فعادت درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، نتيجة دخول جبهة باردة على غرب البلاد وتقدمها تدريجيا.





وعلى الرغم من استقرار الأحوال الجوية، حتى أمس السبت، إلا أن خبراء الأرصاد يحذرون من موجة حارة أخرى، تبدأ اليوم الأحد، لكنها مؤقتة، إذ ترتفع درجة الحرارة ليوم واحد فقط، يعقبها تحسن في الأحوال الجوية، يليه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.





سبب ارتفاع درجات الحرارة

ويأتي الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، لمدة يوم واحد، وهو يوم الأحد 25 أبريل 2021، بسبب مرور منخفض حراري على غرب البلاد، يجلب كتلة جنوبية حارة، كما تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارا، وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها درجات الحرارة، كما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال الأيام المقبلة.





الخبراء يحذرون: لا تنخدعوا بدرجات الحرارة

وفيما لا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا، وفي الصباح الباكر، حذر خبراء الأرصاد من الانخداع في درجات الحرارة، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيتم التنويه عن تخفيف الملابس حال ثبات سيطرة الكتلة الحارة على البلاد.





ووفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية المتوقعة، الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون حالة الطقس في الفترة من الأحد 25 أبريل 2021، حتى يوم الجمعة 30 أبريل 2021، كما يلى:





يوم الأحد 25 أبريل 2021:

- ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 30 إلى 36 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 16 إلى 19 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 39 إلى 41 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 23 إلى 28 درجة مئوية.





- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.





يوم الاثنين 26 أبريل 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.





يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021:

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.





واعتبارا من يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي ليسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 28 إلى 31 درجة مئوية، ليكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 35 إلى 38 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 38 إلى 41 درجة مئوية، ليكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 16 إلى 19 درجة مئوية، معتدل جنوبا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 23 إلى 27 درجة مئوية.





يوم الأربعاء 28 أبريل 2021:

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.





يوم الخميس 29 أبريل 2021:

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.





يوم الجمعة 30 أبريل 2021:

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



