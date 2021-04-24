تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري





أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريق الكرة لمباراة الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة ١٨ من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة من مساء السبت على استاد الإسكندرية.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي





خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد





خط الهجوم: دييجو رولان





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





أحمد الشناوي - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة



